Am Vormittag hatte bereits der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst an die Hochwasserkatastrophe erinnert, die in seinem Bundesland 49 Todesopfer gefordert hatte. Die Flut sei ein »Einschnitt in der Geschichte unseres Landes« gewesen, sagte Wüste in einer Mitteilung. Die Bilder hätten sich in die Erinnerung eingebrannt. Wüst forderte zudem eine bessere Vorbereitung auf derartige Katastrophen.

Nach Worten von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) muss es als Konsequenz aus den Geschehnissen einen »Neustart im Bevölkerungsschutz« geben. Faeser sagte in Euskirchen bei Bonn, man habe aus der Katastrophe gelernt. Der Schutz der Bevölkerung bekomme jetzt endlich die Priorität, die er schon lange hätte haben sollen. »Wir haben uns in Deutschland viel zu lange in Sicherheit gewogen«, sagte Faeser. »Wir müssen uns deshalb sehr viel besser gegen die Folgen des Klimawandels wappnen.« Eine Wiederholung einer solchen Flutkatastrophe sei leider nicht ausgeschlossen: »Extremwetterlagen werden zunehmen.«