Eine vom Gericht beauftragte Sachverständige analysierte die Lage. Ihr Fazit: In den Sommermonaten komme es zwischen 17 und 18 Uhr zu einer direkten Sonnenlichtreflexion zum Haus der Kläger. Die Spiegelung sei fast so hell wie der Blick in die Sonne selbst. Eine Blendung führe zu zeitweisen Einschränkungen der Sehfähigkeit.