Frankfurt am Main Fechenheimer Wald darf gerodet werden

Gegen das Bauprojekt wird seit Jahren protestiert. Mit dem Lückenschluss soll die A66 mit der A661 verbunden werden. Das Gebiet, in dem gerodet werden soll, ist 230 Meter lang und bis zu 140 Meter breit. Seit September 2021 besetzen Umweltaktivisten den Wald. Teils leben sie dort in Baumhäusern. Das Verwaltungsgericht Frankfurt bestätigte zuletzt eine Allgemeinverfügung, die das Betreten der Fläche der geplanten Rodung verbietet.

Es könnte nicht das letzte Verfahren in dem Fall sein: Ein Umweltschützer scheiterte am Montag mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt. Er hatte den Zugang zu seinem Baumhaus gefordert, in dem er lebt. Sein Anwalt kündigte Beschwerde gegen die Entscheidung an.