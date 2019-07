Frankfurt am Main Feuer im Museum für Moderne Kunst ausgebrochen

Auf Bildern ist zu sehen, wie dichter Rauch in den Himmel steigt: In Frankfurt am Main ist in einem der bedeutendsten deutschen Museen für Gegenwartskunst ein Brand ausgebrochen. "Es brennt im Bereich des Daches", teilte die Feuerwehr mit.

Betroffen ist das Hauptgebäude in der Domstraße gegenüber der neuen Altstadt, der betroffene Standort sollte wegen Renovierungsarbeiten bis zum 15. August geschlossen bleiben.

Die Sammlung des 1991 eröffneten Museums für Moderne Kunst (MMK) umfasst mehr als 5000 Werke von den Sechzigerjahren bis heute.