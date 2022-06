»Was ist dran an dem Vorwurf, dass die Arbeiterwohlfahrt für Ihren Wahlkampf Spenden gegen Gegenleistung gesammelt hat?«

»Da ist nichts dran. Auch der neue Vorstandsvorsitzende der Awo, Steffen Krollmann, hat kürzlich gegenüber der ›Frankfurter Rundschau‹ bestätigt, dass es keinerlei Hinweise auf eine Spendensammlung bei der Awo gebe. (...) «

Vorwurf zurückweisen und Entlastungszeugen anführen – keine schlechte Strategie. Was er nicht sagt: Dass es durchaus einen Aufruf der damaligen lokalen Awo-Vorsitzenden gab, für Feldmann zu spenden. Das hat nach deren Angaben jedoch nichts mit einem Bestechungsversuch zu tun. Vielmehr habe sie als überzeugte Sozialdemokratin häufig Kandidatinnen und Kandidaten der SPD unterstützt.

Aber zurück zum Interview auf Frankfurt.de. Es kommt eine Nachfrage.

»Machen Sie es sich da nicht ein wenig einfach?«

»Nein. Ich sehe das Verfahren tatsächlich als eine Chance. Vor Gericht kommen endlich alle Fakten auf den Tisch – angefangen bei der Frage, ob das Gehalt meiner Frau überhaupt eine Vorteilnahme darstellt bis zur Frage, wie die dafür angeblich erbrachte ›Gegenleistung‹ denn ausgesehen haben soll. Ich bin fest überzeugt, dass am Ende feststehen wird: Ich bin nicht korrupt!«

Das Ausrufezeichen verleiht der zentralen Aussage Nachdruck. Es folgt eine Frage zu Feldmanns eigener Vergangenheit bei der Awo. Das gibt ihm die Möglichkeit, dem Vorwurf einer zu großen Nähe entgegenzutreten. Als Oberbürgermeister habe er deren Anliegen stets an die zuständigen Dezernate weitergegeben, auf Verträge zwischen der Stadt und Wohlfahrtsverbänden habe er nie Einfluss genommen.

Und jetzt noch: die Posse um den Pokal. Beim Empfang der Europa-League-Sieger hat Feldmann die Trophäe Spieler und Trainer aus der Hand genommen und den Cup freudestrahlend selbst getragen. Auch diese Frage kommt frech daher – und ermöglicht in der Antwort einen Klassiker der politischen Selbstverteidigung: Vorwürfe entkräften, die in der Form niemand erhoben hat.

»Warum haben Sie der Eintracht auf der Feier den Pokal geklaut?«

»Geklaut? Ich wollte den Pokal einfach auch einmal in den Händen halten. Dabei habe ich die notwendige Sensibilität vermissen lassen. Das tut mir sehr leid – vor allem gegenüber Oliver Glasner und Sebastian Rode, die sich in dem Moment vermutlich überrumpelt gefühlt haben.«

Dabei belässt es Feldmann jedoch nicht.

»Wahr ist jedoch auch, dass sie den Pokal nach wenigen Sekunden bereits wieder in ihren Händen hielten. Beim Einzug in den Kaisersaal trugen sie, und nicht ich, die Trophäe. Den DFB-Pokal vor vier Jahren hatte Ministerpräsident Volker Bouffier übrigens bis in den Kaisersaal getragen.«

Geklaut? Ich doch nicht. Und Bouffier ist vor einigen Jahren sogar mal viel weiter gegangen, mit Pokal. In der nächsten Antwort entschuldigt er sich dann für den sexistischen Spruch im Flugzeug. Der sei »nicht witzig« gewesen, sondern »unangemessen«. Ihm sei das peinlich gewesen. Immerhin. Botschaft angekommen.

Die letzte Frage zielt auf die Kritik, dass er trotz seiner Ankündigung, sich zurückzuhalten, weiter einzelne öffentliche Veranstaltungen besucht. Denn auch darüber hatte es gerade wieder Unmut gegeben, nach einem Foto-Termin bei einer Modeveranstaltung . Er wolle es sich »nicht nehmen lassen, als einfacher Gast bei öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen – besonders wenn sich die Veranstalter dies wünschen«, antwortet Feldmann.

Das war's mit dem Interview. Was noch fehlt? Die Leserschaft. Der Oberbürgermeister hat aber auch daran gedacht und das »Gespräch« an alle städtischen Beschäftigten per E-Mail verschickt.