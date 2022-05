Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Er habe eine Ansage vom Bodenpersonal als auch von den Flugbegleiterinnen zu machen, sagt Feldmann in der Sequenz. Und schiebt dann nach, dass die Stewardessen ihn »hormonell am Anfang erst mal außer Gefecht gesetzt« hätten.

Faeser kritisiert, Feldmann gelobt Besserung

Die Aussage sorgte in den sozialen Medien umgehend für Kritik. So äußerte sich etwa Feldmanns Parteikollegin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, im Rahmen einer Pressekonferenz. »Als Landesvorsitzende der hessischen SPD sage ich, dass so eine Äußerung gar nicht geht und dass er entsprechend entscheiden muss, wie er darauf reagiert«, so Faeser laut Hessischem Rundfunk (HR).