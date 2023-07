Tod im Mittelkreis Warum ein 15-Jähriger bei einem Fußballturnier starb

Zwei Fußballmannschaften geraten bei einem Turnier in Frankfurt am Main in Streit, ein 15-Jähriger stirbt. Die Ermittlungen zeigen, wie schnell Auseinandersetzungen auf Sportplätzen in eine Katastrophe führen können.