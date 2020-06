Umarmung trotz Abstandsgebot Bürgermeister umarmen sich nach polnischer Grenzöffnung - keine Strafe

In Frankfurt an der Oder umarmte der Bürgermeister der Stadt seinen polnischen Kollegen überschwänglich - und zeigte sich anschließend selbst dafür an. Konsequenzen hat der Verstoß gegen Corona-Regeln nicht.