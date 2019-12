Sozialverband Frankfurter Awo-Chef tritt zurück

Die Affäre um die Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt am Main hat erste personelle Konsequenzen. Der langjährige Vorstand des Sozialverbandes, Jürgen Richter, hat seinen Rücktritt erklärt. Er wolle damit "Schaden von der Arbeiterwohlfahrt abwenden" und den Aufarbeitungsprozess der zahlreichen Vorwürfe nicht belasten.

Der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt (Awo) wird unter anderem vorgeworfen, mit Hilfe von intransparenten Strukturen großzügige sechsstellige Einkommen und Zusatzleistungen an leitende Funktionäre verteilt zu haben. Darüber hinaus soll der Verband die Ehefrau des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann (SPD) durch ungewöhnlich hohe Gehaltszahlungen und andere Privilegien wie einen Dienstwagen begünstigt haben. Die Stadt Frankfurt prüft derzeit Hinweise, denenzufolge die Awo zudem stark überhöhte Kosten für den Betrieb eines Flüchtlingswohnheims in Rechnung gestellt haben soll. Bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt läuft deshalb ein Ermittlungsverfahren.

Der Rücktritt sei "kein Schuldanerkenntnis", sagte Richter. Er räume aber ein, dass "es Fehler unsererseits gegeben hat". Details nennt er in einer schriftlichen Erklärung allerdings nicht. Die Frankfurter Awo hat angekündigt, gemeinsam mit dem Bundesvorstand des Verbandes eine umfangreiche Buchprüfung vorzunehmen, um den Vorwürfen nachzugehen. Zudem laufe gerade eine Sonderprüfung von Wirtschaftsprüfern. Richter war seit 27 Jahren Awo-Chef in Frankfurt und gleichzeitig stellvertretender Awo-Vorsitzender in Wiesbaden.