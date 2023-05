Die Karte ähnelt dem französischen Personalausweis. Neben persönlichen Daten und QR-Code finden sich dort auch ein Foto und eine Identifikationsnummer, mit der Kirchenverantwortliche die Akte des Geistlichen aus dem Register aufrufen können. Verhindert werden soll auch, dass sich Männer unberechtigt als Priester ausgeben, die aus religiösem Eifer oder sonstigen Motiven eine Messe abhalten wollen.

Als Franziskaner-Mönch ausgegeben

Auch geben sich Betrüger mitunter als Geistliche aus. So wurde 2021 in Südfrankreich ein Serienbetrüger zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, der mehr als zwei Jahrzehnte lang als »Pater Don Romano« sein Unwesen trieb. Der Mann gab sich als Franziskaner-Mönch aus und entlockte etwa einer gutwilligen Frau 2500 Euro für ein vermeintliches Kinderheim in Afrika. Zudem nutzte er immer wieder das Wohlwollen von Kirchengemeinden aus, ließ sich einquartieren, las Messen und nahm Beichten ab.