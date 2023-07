Auch in anderen Ländern haben von Hundekot geplagte Kommunen bereits vereinzelt eine DNA-Analyse erwogen, um das Problem in den Griff zu bekommen. In Deutschland kündigte Weilerswist im Westen von Bonn im Sommer vergangenen Jahres diesen Schritt an. Allerdings müsste für so ein Vorgehen zunächst eine Rechtsgrundlage geschaffen werden. Wie eine Sprecherin der Stadt sagte, sei dazu eine Änderung des Landeshundegesetzes nötig. Getan habe sich bisher noch nichts.