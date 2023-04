Innerhalb der katholischen Kirche setzte er sich unter anderem für das Ende des Zölibats und die Priesterweihe von Frauen ein. Papst Johannes Paul II. enthob Gaillot 1995 seines Amtes und ernannte ihn zum Bischof von Partenia: eine historische Diözese im heutigen Algerien, die im 5. Jahrhundert unter dem Sand der Sahara verschwunden war.

Virtuelles Bistum erschaffen

»Es war ein Prozess ohne Verteidiger, ein unwiderrufliches Urteil. In einer halben Stunde war alles zu Ende«, erinnerte sich Gaillot an die Verhandlung in Rom. Die vom Vatikan vorgeschlagene Entlassung unterschrieb er nicht. Deswegen wurde er zum Titularbischof der nur noch formal existierenden Wüstendiözese ernannt.