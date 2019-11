Frankreich Schwangere stirbt bei Hundeangriff

Im Norden Frankreichs ist die Leiche einer 29-Jährigen gefunden worden. Sie sei mehreren schweren Bissverletzungen erlegen, die sie der Autopsie zufolge bei einem Hundeangriff an Kopf, Körper und Gliedmaßen davongetragen hatte, berichteten französische Medien.

Der Polizei zufolge ereignete sich der Vorfall bereits am Samstag am Rande einer Jagd in der Nähe des Ortes Villers-Cotterêts, an der eine Poitevin-Hundemeute beteiligt war. "Soweit wir wissen, hat der tragische Vorfall keinerlei Verbindung zu unseren Hunden oder der Jagdveranstaltung", sagte einer der Teilnehmer, Angèle Van Den Berghe, der Zeitung "L'Union".

Derzeit werden 93 Hunde untersucht, um herauszufinden, welches Tier hinter dem Angriff stecken könnte. Unter ihnen sind auch fünf Hunde, die der Frau selbst gehörten. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.

Laut Staatsanwaltschaft hatte die Frau vor ihrem Tod ihren Mann angerufen und berichtet, dass mehrere Hunde sie angreifen wollten. Der Ehemann habe dann die Leiche gefunden.

Die ehemalige Schauspielerin und Aktivistin für Tierrechte Brigitte Bardot forderte die französischen Behörden auf, unverzüglich alle Jagdlizenzen für diese Saison zurückzuziehen. Die nationale Jagdvereinigung betonte, es gebe bisher keine Beweise dafür, dass Jagdhunde für den Tod der Frau verantwortlich seien.