Freiburg Mehr als 30 Partygäste erkrankt - Polizei vermutet K.o.-Tropfen

Auf einer Party in Freiburg haben Dutzende Menschen plötzlich an Übelkeit und Erbrechen gelitten, zehn von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Polizei zufolge könnten K.o.-Tropfen der Auslöser gewesen sein.