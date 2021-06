Partyexzess in Freiburg »Diese extreme Vermüllung können wir nicht dulden«

Kaum werden die Corona-Beschränkungen gelockert, gilt in Freiburg das nächste Verbot: Glasflaschen sind in der Innenstadt tabu. Oberbürgermeister Martin Horn erklärt, warum er das für notwendig hält und was es bringen soll.

Ein Interview von Lisa Duhm