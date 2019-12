Fünf Wochen nach dem tödlichen Messerangriff auf den Berliner Arzt Fritz von Weizsäcker hat sich der Polizist geäußert, der dem Mediziner zu helfen versucht hatte. "Ich habe gehandelt, weil es für mich nichts Bedeutenderes als das Leben gibt, und weil es Aufgabe der Polizei ist, dieses Leben mit allen Mitteln zu schützen", schrieb der Kriminalkommissar in einem Brief, den die "Berliner Morgenpost" zu Heiligabend veröffentlichte. Er empfinde "tiefen seelischen Schmerz" über den Tod Weizsäckers.

Der 59 Jahre alte Arzt, Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, war am Abend des 19. November nach einem öffentlichen Vortrag in der Schlosspark-Klinik in Berlin-Charlottenburg von einem Zuhörer niedergestochen und getötet worden. Der privat anwesende Polizist hatte versucht, sich dazwischen zu werfen, und wurde schwer verletzt. Er musste notoperiert werden.

Der Angreifer, ein 57-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz, wurde direkt nach der Tat gefasst und in eine Psychiatrie eingewiesen. Er soll wahnbedingt eine Abneigung gegen die Familie von Weizsäcker entwickelt haben. Die Behörden ermitteln wegen Mordes und versuchten Mordes.

"Mitgefühl und Liebe"

Der Polizist bedankte sich nun für die große öffentliche Anteilnahme. "Die Unterstützung hat mir gezeigt, dass auch in dunklen Zeiten Mitgefühl und Liebe in unserer Gesellschaft überwiegen."

Wenige Tage nach der Tat hatte der 33-Jährige der "Bild"-Zeitung den Ablauf des Angriffs geschildert: Nach dem Vortrag des Mediziners habe er noch kurz mit von Weizsäcker gesprochen. "Der Täter erschien urplötzlich und griff gezielt und mit klarer Tötungsabsicht den Doktor an", sagte der Beamte dem Blatt.

"Ich stellte mich vor den Angreifer, packte ihn an den Armen und griff in die Messerklinge hinein, um zu verhindern, dass er weiter auf den Arzt einstechen kann. Ich erlitt dabei tiefe Schnittwunden", so der Polizist. Der Angreifer habe sich losgerissen und ihn mit dem Messer an Hals und Brustkorb getroffen.

"Ich nahm meine zweite Hand, um ins Messer zu greifen, um es ihm aus der Hand zu reißen. Bei dem Gerangel fielen wir beide über die Stühle der ersten Sitzreihe auf den Boden." Schließlich habe er dem Tatverdächtigen die Waffe entreißen können. Weitere Besucher des Vortrags griffen ein und überwältigten den Mann.