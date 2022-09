Erinnern Sie sich eigentlich noch, wie Sie schreiben gelernt haben? Haben Sie dafür ein Zertifikat bekommen?

In Deutschland ist es so: Zum Fahren eines Autos benötigt man einen Führerschein, um auf die Jagd zu gehen, einen Jagdschein. Hundebesitzer benötigen einen Hundeführerschein. Zum Bäume fällen im Wald braucht man einen »Selbstwerberschein«. Nach jeder Fortbildung gibt es eine Teilnahmebescheinigung. Zum Führen eines Handwerksunternehmens braucht man einen Meisterbrief. Kinder bekommen in der Schule nach einem eintägigen Kurs mit der Polizei einen »Fahrradführerschein«. Nach einer Chemiestunde kam meine Tochter einmal mit einem »Laborführerschein« nach Hause.