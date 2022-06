»Sagen Sie das mal über Funk, wieso sie heult«, provoziert ein Aktivist. Ein Mann hält seinen Kollegen zurück, gleiches bei der Polizei. Es ist das erste Mal auf diesem Wanderprotest, dass die Stimmung gereizt ist. »Wir haben verstanden, was Sie uns sagen wollen und machen jetzt weiter«, sagt eine Polizistin. »Aber bitte nicht so«, entgegnet ein Demonstrant. Schließlich bringt die Bergwacht die Betroffene ins Tal.

Die Polizei will sich vor Ort nicht dazu äußern. Eine kurzfristige Anfrage des SPIEGEL blieb bisher unbeantwortet.

Vier Stunden nach dem Start in Garmisch-Partenkirchen kommen die Demonstrierenden am Wamberg an, das Schloss Elmau ist zu sehen, genauso wie der für den Gipfel betonierte Hubschrauberlandeplatz. Es fühlt sich nicht an wie ein Ziel, der Weg schlängelt sich fort. Doch weiter dürfen die Demonstrierenden nicht. 1,7 Kilometer sind sie nun vom Schloss Elmau entfernt. 1,7 Kilometer trennen sie und die Politiker, gegen die sie wettern.