Joe Biden ist im Klischee gelandet.

Als der US-Präsident am Samstagabend auf dem Münchner Flughafen »Franz Josef Strauß« seiner Air Force One entsteigt, steht unten schon das Empfangskomitee zum G7-Gipfel bereit. Männer in Trachten grüßen, weiße Federn in den Hüten. Ein gutes Dutzend Frauen in bayerischen Trachtenkleidern hat sich Blumensträuße in die Dekolletés gesteckt. Auf dem Roten Teppich angekommen, überreichen zwei Kinder – natürlich in Tracht – dem 79-Jährigen einen Blumenstrauß. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder grenzt sich vom Dresscode ab, er trägt Trachtenjanker über einem beschlipsten Hemd.