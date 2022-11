Auslöser des Disputs zwischen den beiden Frauen war ein Vortrag von Krone-Schmalz an der Volkshochschule Köln. Franziska Davies, die am Lehrstuhl für Osteuropäische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München arbeitet, kritisierte dies im Vorfeld massiv und schrieb auf Twitter unter anderem: »Kremlpropaganda & Pseudo-Expertise in Deutschland, diesmal (mit-)finanziert durch die Stadt Köln.« Die Historikerin, die in der Vergangenheit auch schon für den SPIEGEL Beiträge verfasste, nannte Krone-Schmalz eine »vermeintliche Expertin«.