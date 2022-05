Ein Boxer ist nach einem Wettkampf in Garching bei München gestorben. Der 38-Jährige starb am Sonntagnachmittag in Folge eines Herzstillstands. Einen Tag zuvor hatte er als Hauptkämpfer einer Veranstaltung im Ring gestanden, war ohne gegnerische Einwirkung zusammengebrochen und hatte das Bewusstsein verloren.

Weil rund 50 Fans den Rettungsdienst an der Versorgung gehindert haben sollen, seien über 15 Streifen und eine Sondereinheit angerückt, um den Bereich abzusichern. So schildert es die Bayerische Polizei in einer Pressemitteilung . Nach der Behandlung vor Ort wurde der Sportler in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Auch dort sollen sich störende Fans versammelt haben, die von der Polizei beruhigt werden mussten.