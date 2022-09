Allerdings: 2021 hatte es so viele Geburten gegeben wie lange nicht. Als Hintergrund galt unter anderem die relativ stabile Lage auf dem Arbeitsmarkt in Verbindung mit der besonderen Situation der Coronapandemie zum Zeitpunkt der Zeugung. Auffällig war, dass vor allem in den westlichen Bundesländern die Geburtenziffer stieg, in Osteutschland fielen die Zuwächse deutlich geringer aus.

Auch in Schweden ging Geburtenziffer zurück

Deutlich stärker fiel nun der Einbruch der Fruchtbarkeitsziffer aus. Diese ging im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie um zehn Prozent zurück. In anderen europäischen Ländern sank sie schon zu Beginn der Pandemie, in Deutschland stieg sie zunächst sogar leicht an. Im Januar 2022 brach sie hingegen auf 1,38 Kinder pro Frau ein und blieb in den folgenden Monaten auf diesem Niveau.