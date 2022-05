Mariia Zaritzka, Balletttänzerin

»Ich liebe es, Ballett im Theater anzusehen. Mit drei, als ich mit meiner Mutter in einem Theater war, sagte ich zu ihr: Das ist mein Ding. Ich mag hier einfach alles: Wie eine Ballerina tanzt, wie sie sich bewegt.«

Letzte Aufwärmübungen vor dem Balletttraining. Mariia Zaritzka kann beim Ballett alles um sie herum vergessen. Für einen kurzen Moment auch die Flucht aus ihrem Heimatland. Kurz vor ihrem Ballettunterricht treffen wir die 10-Jährige mit ihrer Mutter in einem Hamburger Park. Einen Monat nach dem Einmarsch von Putins Truppen in die Ukraine fliehen die beiden nach Deutschland. Vier Tage sind sie unterwegs. Ihr Vater und ihr Bruder bleiben zurück in Kiew. Eine Gastfamilie in Hamburg nimmt Mariia und Yuliia Zaritzka bei sich auf.

Mariia Zaritzka, Balletttänzerin

»Es war schlimmer als gedacht. Keiner spricht hier meine Sprache – das ist echt schwierig. Ich fühle mich nicht zuhause, man ist nur Gast. Es ist wirklich eher unangenehm.«

Halt gibt ihr das Tanzen. Schon mit sechs Jahren beginnt Mariia mit dem Balletttraining. Vor einem Jahr startet sie eine Ausbildung am staatlichen Choreografischen Kolleg in Kiew, hat erste Auftritte. Angekommen in Hamburg bewirbt sich die 10-Jährige um einen Ausbildungsplatz an der renommierten Ballettschule des Hamburg Balletts von John Neumeier. Sie hat Glück. Die Schule nimmt außer der Reihe zehn vor dem Krieg geflüchtete Kinder und Jugendliche auf. Das Hamburg Ballett hat eine enge Verbundenheit zur Ukraine. Einige Ukrainerinnen und Ukrainer tanzen schon lange in dem Ensemble.

Yuliia Zaritzka, Mutter von Mariia

»Sie freut sich immer auf die Ballettschule. Nach dem Unterricht ist sie immer glücklich. Auf dem Weg nach Hause singt und tanzt sie oft.«

Mariia trainiert an vier Nachmittagen – nach der normalen Schule. Die Ballettpädagogin war sofort von Mariias Talent beeindruckt.

Elizabeth Loscavio, Ballettpädagogin

»Körperlich ist sie sehr geeignet. Sie hat schöne Beine, schöne Füße. Und was ich schon gesehen habe, dass sie in der Ukraine gut ausgebildet worden ist. Sie hat eine gute Basis, eine gute Technik. Worauf ich weiter aufbauen kann. Man kann schon sehen, dass sie eine gute Zukunft hat.«

Acht Jahre dauert die Ausbildung zur Balletttänzerin. Die Kosten muss die Familie nicht selbst tragen. Mariia wurde das Schulgeld erlassen. Kann sie sich vorstellen, solange in Hamburg zu bleiben?

Mariia Zaritzka, Balletttänzerin

»Das ist eine schwierige Frage. Ich mag es, hier zu sein und zu lernen, doch zu Hause ist die andere Hälfte meiner Familie geblieben: mein Bruder und mein Papa. Ich gehe auf jeden Fall zurück, aber was dann wird, weiß ich nicht.«

Für den Moment ist die Ballettschule genau das, was Mariia gerade braucht.

Reporter:

»Wie anstrengend war es, das Training?«

Mariia Zaritzka, Balletttänzerin

»Es ist immer unterschiedlich, dieses Training war schwer. Ich werde tanzen, viel tanzen.«

Müde, aber zufrieden verlässt die junge Ukrainerin den Saal – mit ihrer neuen Freundin, einer Russin aus St. Petersburg.