Studie zu Kinderrechten Unicef fordert bessere Bedingungen in Deutschland für geflüchtete Kinder

»Den Kindern eine Stimme geben«

Die Erhebung ist nicht repräsentativ, gibt jedoch tiefe Einblicke in die Empfindungen und Probleme einzelner Kinder und Jugendlicher aus Herkunftsländern wie Syrien oder Afghanistan. Insgesamt sind rund 40 Prozent der mehr als zwei Millionen Asylsuchenden seit 2015 minderjährig. Bei den Schutzsuchenden aus der Ukraine seit 2022 ist es fast jeder Dritte.

In der öffentlichen Flüchtlingsdebatte stehe meist der Streit über die Finanzierung im Fokus oder die Belastung für die Kommunen, sagt Christian Schneider, Geschäftsführer von Unicef Deutschland. »Uns ging es darum, den Kindern selbst eine Stimme zu geben.« Für Unicef sei die Studie ein weiterer Beleg dafür, dass kindgerechte Bedingungen in den Unterkünften weder strukturell verankert seien noch systematisch überprüft würden, sagt er. Die Zeit dort sei für die Kinder und Jugendlichen »ein monate- oder gar jahrelanger Stopp in einer wichtigen und unwiederbringlichen Lebensphase.« Viele von ihnen müssten zum Teil Monate oder sogar jahrelang in großen Unterkünften leben.