An Gerüst Auf Brückenbaustelle in Genua bricht Feuer aus

Fast eineinhalb Jahre ist es her, dass die Morandi-Autobahnbrücke bei Genua einstürzte und 43 Menschen in den Tod riss. Nun ist es bei den Bauarbeiten einer neuen Brücke zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Feuer brach aus. Außerdem krachten in einem nahen Autobahntunnel bei Genua Deckenteile auf die Fahrbahn, was zu erneuten Diskussionen über den schlechten Zustand vieler italienischer Straßen führte.

Der Brand sei am Dienstag in den frühen Morgenstunden am Baugerüst an einem Brückenpfeiler entstanden, teilte die Feuerwehr mit. Laut Medienberichten hatten Funken Styropor in Brand gesetzt. Die Flammen konnten gelöscht werden, verletzt wurde niemand.

#Genova, #incendio all’alba nel cantiere del nuovo viadotto sul Polcevera. In fiamme le impalcature della pila 13, spente dai #vigilidelfuoco intervenuti con cinque squadre #31dicembre pic.twitter.com/p9uumaF6fR — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 31. Dezember 2019

Die Autobahn-Brücke war im August 2018 eingestürzt. Ein etwa 180 Meter langes Stück der Fahrbahn war während eines Unwetters in die Tiefe gestürzt - mit ihr Fahrzeuge und deren Insassen. Noch immer ist nicht aufgeklärt, wie es dazu kommen konnte. Ermittelt wird gegen mehr als 70 Menschen und gegen den Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia. Ihm wird schlechte Wartung vorgeworfen.

Bis kommenden Mai werde die Autobahnbrücke wieder aufgebaut sein, versprach Marco Bucci, der Bürgermeister der italienischen Stadt und Kommissar für den Wiederaufbau, vor Weihnachten. Ursprünglich war April anvisiert worden.