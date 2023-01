Der australische Labor-Abgeordnete Steve Dimopoulos erklärte, die Nachricht vom Tod Pells sei schwierig für dessen Familie, aber eben auch für die Überlebenden von Kindesmissbrauch. »Meine Gedanken sind bei ihnen«, so der Politiker.

Pell kam 1941 im australischen Ballarat auf die Welt, er wuchs in der Stadt im Nordwesten von Melbourne auf. 1966 wurde er zum Priester geweiht und 1987 zum Bischof. Ab 1996 war er Erzbischof von Melbourne, im selben Jahr gründete er die »Melbourne Response« zur Aufklärung von Missbrauchsvorwürfen in der katholischen Kirche. 2001 wurde Pell zum Erzbischof von Sydney ernannt.

Der heutige Erzbischof von Melbourne, Andrew Comensoli, würdigte den konservativen Theologen Pell als einflussreiches Kirchenoberhaupt, »sowohl in Australien als auch international, das sich zutiefst der christlichen Nachfolge verpflichtet fühlte«. Pell hatte die Ortskirche von Melbourne von 1996 bis 2001 geleitet, bevor er nach Sydney und dann nach Rom versetzt wurde.

Lernprozess in der Kirche

Conmensoli verteidigte Pells Umgang mit Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche. In den Neunzigerjahren sei man mit der Aufarbeitung erst am Anfang gewesen, sagte er jetzt auf einer Pressekonferenz vor der St. Patricks-Kathedrale. Inzwischen habe sich ein Lernprozess in der Kirche vollzogen.

Der ehemalige Vorsitzende der Wahrheitskommission der katholischen Kirche in Australien, Francis Sullivan, sagte dem Sender ABC, es gebe eine Spaltung innerhalb der Kirche. Dafür seien viele der Erzbischöfe und auch Kardinal Pell verantwortlich.

Pells Totenmesse wird voraussichtlich am Freitag gehalten. In Kirchenkreisen geht man davon aus, dass er in der St. Mary's-Kathedrale in Sydney bestattet wird.