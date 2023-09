Gesunde Ernährung mit wenig Einkommen Arm am reich gedeckten Tisch

Ein Essay von Sebastian Maas

Geld war in meiner Familie knapp, ich musste lernen, ohne Angst in den Supermarkt zu gehen. Dabei kann auch günstiges Kochen gesund sein und Freude machen – zumindest bis man sich die Ver­mögensverteilung in Deutschland anschaut.