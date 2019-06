In Gladbeck in Nordrhein-Westfalen ist es auf einem Supermarktplatz zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Siebenjährige fuhr mit einem motorisierten Gokart in einen Metallzaun - und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Das teilte die Polizei mit.

Demnach trug das Mädchen keinen Helm, als es mit dem Gokart über den Parkplatz fuhr. Aus bisher unbekannten Gründen habe es das Fahrzeug in den Zaun gesteuert. Das Kind sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die 49-jährige Mutter des Mädchens und deren Begleiter waren laut Polizei zum Zeitpunkt des Unfalls ebenfalls auf dem Parkplatz.