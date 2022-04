Vom 1. Mai an dürfen alle Badegäste ohne Oberkörperbekleidung Schwimmbäder in Göttingen besuchen – allerdings nur an bestimmten Tagen.

Der Sportausschuss der Stadt hat sich für eine entsprechende Regelung ausgesprochen, wie ein Stadtsprecher bestätigte. Demnach ist das Baden oben ohne nun samstags und sonntags erlaubt. Zuvor hatte das »Göttinger Tageblatt« darüber berichtet.