Seit Anfang 2022 blockiert die »Letzte Generation« Autobahnausfahrten und Kreuzungen in Berlin und anderen Großstädten, um für mehr Klimaschutz zu kämpfen. Hinzu kamen Aktionen in Museen, Stadien, Ministerien, an Flughäfen und an Ölpipelines. Um die Räumung zu erschweren, kleben sich die Aktivisten und Aktivistinnen vereinzelt auch am Asphalt fest. Am Dienstag hatten Ermittler Wohnungen von elf Mitgliedern in verschiedenen Bundesländern durchsucht. Die Gruppe kündigte aber an, ihre Protestaktionen fortzusetzen.