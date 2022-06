»Forever in our Hearts«: 72-mal wurden diese Worte in der Westminster Abbey wiederholt, für jedes einzelne Opfer der Londoner Brandkatastrophe vor fünf Jahren. Am 14. Juni 2017 waren 72 Menschen ums Leben gekommen, als im Westen der britischen Hauptstadt der Grenfell Tower, ein 24-stöckiger Sozialbau, ausbrannte.