Regelmäßig zu Beginn der Badesaison flammt in Frankreich eine alte Debatte auf: Sollte es muslimischen Frauen gestattet sein, im Burkini öffentliche Schwimmbäder zu besuchen? Der Gemeinderat der Stadt Grenoble im Südosten des Landes will jetzt einen neuen Weg gehen: Hier wird am Montagnachmittag über eine Neuregelung abgestimmt.

»Für die Laizität und die Gleichheit vor dem Gesetz«

Das Vorhaben widerspreche den republikanischen Werten, sagte Prisca Thévenot, eine Sprecherin der Regierungspartei LREM. »Wer ein Schwimmbad betritt, muss sich an Regeln halten.« Eine der wichtigsten Regeln Frankreichs sei »die Laizität und die Gleichheit vor dem Gesetz«, fügte sie hinzu.

Präfekt Laurent Prévost kündigte am Sonntagabend gerichtliche Schritte an, sollte es grünes Licht für das Tragen von Burkinis in öffentlichen Bädern in Grenoble geben. Den Vorgaben von Innenminister Gérald Darmanin entsprechend wolle er vor das Verwaltungsgericht ziehen, um eine Aussetzung der Regelung zu erwirken.