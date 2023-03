Sitzstreik gegen Windpark Hier trägt die Polizei Greta Thunberg weg

Eine Blockade vor dem Finanzministerium in Oslo wird aufgelöst – doch öffentlichkeitswirksam ist vor allem, wen die norwegische Polizei hier wegschleppt: Klimaaktivistin Greta Thunberg wird im Blitzlichtgewitter davongetragen. Thunberg ist die wohl weltweit bekannteste Umweltaktivistin – diesmal solidarisierte sich die Schwedin mit einer Gruppe norwegischer Demonstranten.

Diese blockieren seit einigen Tagen den Eingang mehrerer Ministerien und ketteten sich teilweise fest. Sie demonstrieren gegen einen norwegischen Windpark mit 151 Turbinen, der einem Urteil zufolge die Rechte des indigenen Volks der Sami verletzt.

Thunberg ist seit Dienstag mit dabei, angereist als Garant dafür, dass die Proteste auch international Gehör bekommen.

Ella Marie Haetta Isaksen, Sami-Aktivistin

»Es wird interessant sein zu sehen, wie sich dieser Protest in den nächsten Tagen entwickelt. Wir haben gesagt, dass wir nicht freiwillig von hier weggehen werden, wir werden diese Blockade der Regierung fortsetzen und dann hoffe ich, dass einige der Minister bald zur Vernunft kommen und erkennen, dass der einzige Ausweg aus dieser Menschenrechtsverletzung darin besteht, die Windkraftanlagen in Fosen abzureißen.«

Reporter

»Finden Sie es richtig, den norwegischen Staat zu blockieren?«

Greta Thunberg, Klimaaktivistin

»Ich meine, sie hätten es kommen sehen müssen, weil sie Menschenrechte verletzen.«

Für die Klimaschützerin haben jetzt die Menschenrechte Vorrang – vor grüner Energie. Der Oberste Gerichtshof in Oslo hatte schon vor zwei Jahren entschieden, dass der Windpark in der Region Fosen gegen die Rechte der indigenen Samen verstößt, die dort seit Jahrhunderten Rentierherden weiden lassen. Mehr als 16 Monate später sind sie noch immer in Betrieb.

Die Demonstranten wollen weiter vor dem Ministerium ausharren, die norwegische Polizei hat wiederum einen klaren Arbeitsauftrag:

Tore Barstad, Polizist

»Wir werden sie auf die andere Seite der Absperrung verlegen und das Ministerium öffnen, damit die Mitarbeiter ihrer Arbeit nachgehen können.«

Nach der kurzen Auseinandersetzung ließ die Polizei Greta Thunberg zusammen mit anderen Aktivisten wieder frei; Norwegens Energieminister sagte wegen der Proteste eine geplante Reise nach Großbritannien ab.