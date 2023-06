Zuvor hatten die »Lübecker Nachrichten « über die Panne berichtet. Demnach hatten CDU und FDP in dem 17-köpfigen Gremium mit zusammen neun Stimmen die Mehrheit. Der Unionskandidat Kay Kimiai galt als sicherer Sieger. »Die Blumen für den CDU-Bürgermeister standen in der Vase bereit«, heißt es in dem Artikel. Zur Wahl stand noch SPD-Mann und Amtsinhaber Johannesson, dessen Partei die übrigen acht Sitze hat.