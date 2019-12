kurz & krass Autofahrer zerstört sein Fahrzeug mit zu viel Duftspray

Viel hilft viel - nach diesem Motto scheint ein Autofahrer in Großbritannien beim Einsatz von Duftspray in seinem Seat vorgegangen zu sein. Dann zündete er sich eine Zigarette an.

Im Bericht der Feuerwehr fällt der Begriff "exzessiv", um zu beschreiben, wie der Mann im nordenglischen Halifax mit dem Lufterfrischer in seinem Auto umgegangen ist. Bei Twitter verbreiteten die Rettungskräfte zudem ein Foto eines schwer beschädigten Seats.

Car explodes when driver lights cigarette after spraying the interior with air freshener: https://t.co/NH8zzmivGz pic.twitter.com/j0e9BEE0Yo — BBC Yorkshire (@BBCLookNorth) 16. Dezember 2019

Was war geschehen? Offenbar hatte der Mann, Details über ihn sind nicht bekannt, das Raumklima in seinem Fahrzeug mit Hilfe des Duftsprays verbessern wollen. Das wäre an sich noch nicht unbedingt problematisch. Danach jedoch steckte sich der Fahrer eine Zigarette an.

Die folgende Verpuffung entglaste den Kleinwagen gründlich, verbog Teile der Karosserie und sorgte sogar bei einem nahgelegenen Geschäft für Schäden an der Scheibe. Trotzdem kam der Verursacher laut Sicherheitskräften mit nur leichten Verletzungen davon. "Das hätte auch schlimmer ausgehen können", teilte die Polizei mit.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Wochenende und offenbar mitten im Adventsverkehr. Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.