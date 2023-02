Ein Gericht in Großbritannien hat Kayleas Vater nun wegen eines grob fahrlässigen Tötungsdelikts für schuldig gesprochen. Das berichten unter anderem der »Guardian « und der Sender BBC . Das Strafmaß gegen den 45-Jährigen könnte Anfang März in Swansea verkündet werden. Die Mutter der Jugendlichen hatte sich bereits in einem Verfahren im Dezember in den gleichen Anklagepunkten schuldig bekannt.

Zehennägel sechs Monate ungeschnitten

Das behinderte Mädchen, das mit Wasser im Gehirn und Spina bifida geboren worden war, hatte ab dem Moment zunehmend abgebaut, ab dem es von der Außenwelt abgeschirmt war und nicht mehr in die Schule ging.