Britischer Royal-Gegner vor Charles' Krönung »Die Monarchie ist geschrumpft«

»Aktuell mag die Monarchie sicher erscheinen«

Besonders deutlich ist das Desinteresse bei jungen Briten. So gaben 78 Prozent der jungen Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren an, kein Interesse an den Royals zu haben. In dieser Altersgruppe ist auch die Zahl derjenigen, die sich für eine Republik mit gewähltem Staatsoberhaupt aussprechen, mit 38 Prozent größer als die der Monarchieanhänger (32 Prozent). 30 Prozent hatten keine Meinung dazu.

Dass Charles es schwerer haben dürfte als seine Mutter, die Briten bei der Stange zu halten, hält auch der Meinungsforscher John Curtice von der Universität Strathclyde in Glasgow für realistisch. Dabei sei der Rückhalt für die Monarchie für Charles und seine Nachfolger das A und O, schreibt der Wissenschaftler in einem aktuellen Bericht zur Lage der Monarchie, den die Londoner Denkfabrik UK in a Changing Europe am Dienstag veröffentlichte. »Aktuell mag die Monarchie sicher erscheinen, aber das Fundament ihrer Unterstützung in der Bevölkerung müsste gestärkt werden«, so Curtice.