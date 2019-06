Staatsbesuch in Großbritannien Queen empfängt Trump im Buckingham-Palast

"When they go low": Obwohl sich dieser Staatsgast im Vorfeld nicht gerade höflich benahm, haben die britischen Royals US-Präsident Trump und seine Frau Melania formvollendet empfangen. Das Paar schwebte im Helikopter auf dem Palast-Gelände ein.