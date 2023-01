Wie schlimm ist all das Geböller und all der Trubel an Silvester für Tiere? Darüber wird auch in Deutschland Jahr für Jahr heftig diskutiert, etwa am Beispiel von Hunden. Die englische Küstenstadt Scarborough sah sich am Samstag ebenfalls mit dieser Debatte konfrontiert – mit dem Unterschied, dass es in ihrem Fall um ein ganz spezielles Walross ging.