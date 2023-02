Kurt, freiwilliger Helfer

»Auch meine Familie ist selbst vor Ort. Von meiner Verlobten ist auch ein Teil (der Familie) unter den Trümmern und wir warten auf eine positive Antwort, wenn überhaupt. Das ist das Problem. Man ist ja immer am Schwanken. Man versucht sich aufzurappeln, dann sinkt man wieder, weil man News sieht. Das ist das Problem.«

Kurt sammelt zusammen mit anderen Freiwilligen in einer türkischen Musikschule in Berlin-Kreuzberg Spenden für die Opfer der Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion. Seit Montag stapeln sich in den Räumen der Schule Säcke mit Kleidung, Nahrungsmitteln und dicken Decken. Die Spenden müssen ausgepackt und sortiert werden. Eine enorme logistische Aufgabe.

Nurdan, freiwillige Helferin

»Es ist manchmal chaotisch, weil viele von zu Hause nicht benötigte Sachen schnell abgelagert hatten. Aber hier hat man schon ganz klar, schnell und selbst aktiv vieles gemacht. Wir haben schon alles aussortiert. Wir haben schon viele Leute organisiert, die alle Sachen zu den Lkw transportieren können.«

Christine ist Lehrerin in Kreuzberg. Sie packt heute mit ihren Schülerinnen und Schüler an.

Christine, freiwillige Helferin

»Wir haben gestern das thematisiert in der Klasse. Deswegen sind wir mit der ganzen Schulklasse hier und helfen. Wir haben sehr viel türkische Schüler und die wollen sich jetzt dafür einsetzen, dass geholfen wird.«

Die Spendenbereitschaft war hier so groß, die Freiwilligen in der Musikschule mussten bereits nach einem Tag die Annahme stoppen. Aktuell warten sie auf den Abtransport der ersten Ladungen.

Ortswechsel: rund fünf Kilometer weiter, im Berliner Stadtteil Neukölln ein ähnliches Bild. In den Lagerhallen eines Unternehmens sortieren, verpacken und beschrifteten Tamer und die anderen Helferinnen und Helfer Kisten und Säcke.

Tamer, freiwilliger Helfer

»Wir haben 15 Paletten gemacht für Flugzeug. Drei Stunden später wird gehen.«

Viele private Transportunternehmen stellen ihre Kapazitäten zur Verfügung, um effektiv Hilfe zu leisten.

Nach den Annahmestopps für Kleidung rufen viele Vereine jetzt dazu auf, Geld, Hygieneartikel, Baby- und Tiernahrung zu spenden. Wie schnell die Hilfe ankommen wird, ist allerdings unklar. Logistische Herausforderungen in Syrien und der Türkei erschweren die Arbeit.