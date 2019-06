Tödlicher Unfall in Bayern Kleinkind von Rentnerin mit Auto überrollt

Ein Kleinkind ist in Bayern vom Auto einer 78-Jährigen überrollt und tödlich verletzt worden. Der Junge starb in der Augsburger Uniklinik. Das teilte die Dillinger Polizei mit.

Die Frau hatte den Jungen am Samstagvormittag auf dem Parkplatz eines Kinderheims in Gundelfingen im Kreis Dillingen übersehen und überrollt. Das Kind geriet unter das linke Vorderrad, die Mutter stand in der Nähe.

Ein Gutachter soll nun klären, wie es genau zu dem Unfall kommen konnte.