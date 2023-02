Während des Karnevalsumzugs am Rosenmontag in Halle an der Saale hat sich ein Unglück ereignet. Eine Fußgängerin wurde schwer verletzt, nachdem sie unter einen geschmückten Mottowagen geraten war.

Der Umzug wurde nach dem Unfall abgebrochen, wie der Präsident des Halle-Saalkreis Karneval Vereins (HSKV), Ingo Küßner, mitteilte. Rettungskräfte brachten die Frau laut Polizei in ein Krankenhaus.