Knapp einen Monat vor der Tat hatte der nun verurteilte Mann bereits den Schlafsack eines anderen Obdachlosen nach einem Streit am Bahnhof Altona in Brand gesetzt. Der Besitzer des Schlafsacks hatte sich entfernt. Als er zurückkehrte, habe der Angeklagte den wehrlosen und betrunkenen Mann angegriffen und zu Boden geschlagen, erklärte Steinmann. Einem dritten Obdachlosen habe der Angeklagte nach einem Streit am Hauptbahnhof einen Faustschlag ins Gesicht versetzt – vor den Augen von Bundespolizisten.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Gesamtfreiheitsstrafe von achteinhalb Jahren gefordert. Der Verteidiger hatte keinen konkreten Strafantrag gestellt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.