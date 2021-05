Verstöße gegen Infektionsschutz Angriffe auf Polizisten nach Corona-Kontrollen in deutschen Städten

In Hamburg sollen bis zu 15.000 Menschen teils dicht gedrängt auf den Straßen gefeiert haben, die Polizei löste eine Rave-Party im Schanzenviertel auf. In Leipzig eskalierte die Situation bei Kontrollen in einer Bar.