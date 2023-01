Streit um geschlechtergerechte Sprache Hamburger Volksinitiative will Gendern in Behörden abschaffen

Autor:innen, HändlerInnen, Tischler*innen – in Hamburg will eine Gruppe von Aktivisten verhindern, dass man in staatlichen Einrichtungen so schreibt. Das Volk soll abstimmen. Kann der Plan aufgehen?