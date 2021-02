Audiostory Icon: Spiegel Plus Die Hanau-Protokolle

Am 19. Februar 2020 ermordete ein Rechtsextremer neun junge Menschen in Hanau. Weil der Täter sich selbst erschoss, wird es keinen Prozess geben. Die Angehörigen haben Fragen an dieses Land. Hören Sie hier die Geschichte (65:24 Minuten).