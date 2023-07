Der von einer Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt Hannover angekündigte »Körpererkundungsraum« ist vom Landesjugendamt in Niedersachsen gestoppt worden. Das pädagogische Konzept gefährde nach Auffassung der Behörde in dieser Form das Kindeswohl und habe keinen Bestand, sagte eine Sprecherin des Kultusministeriums in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Zuvor hatte die »Bild«-Zeitung berichtet, dass die Kita in einem Elternbrief die Einrichtung eines solchen Erkundungsraums angekündigt und darin Regeln festgelegt habe.