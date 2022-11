Auch in Siegen in Nordrhein-Westfalen wurde das oberkörperfreie Schwimmen für alle Geschlechter in städtischen Bädern eingeführt.

»Wir haben keine Kenntnis darüber, in welchen oder in wie vielen anderen Städten so verfahren wird«, sagte Hannovers Stadtsprecher. Der politische Antrag habe die entsprechende Mehrheit gefunden. »Der Verwaltung sind keine Erfahrungen aus anderen Städten bekannt, die gegen eine solche Regelung gesprochen hätten.«