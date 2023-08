»Die Bevölkerung ist darauf trainiert, bei Auslösung der Sirene einen höheren Ort aufzusuchen«, argumentierte Andaya. Seien in dieser Nacht die Sirenen ausgelöst worden, wären die Menschen in die Berge und somit in das Feuer geflüchtet, fügte er hinzu.

Zahl der Todesopfer steigt auf 110 – Suche hält an

Bei den Bränden in der vergangenen Woche starben einer neuen Bilanz zufolge mindestens 110 Menschen. Der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, befürchtete jedoch, dass sich diese Zahl noch verdoppeln könnte. Einsatzkräfte haben noch nicht mal die Hälfte der Brandzone abgesucht, Green sprach in einem CNN-Interview zuletzt noch von über tausend Vermissten.