Zu Halloween hat Heidi Klum, die auch als »Germany's Next Topmodel«-Gastgeberin und »America's Got Talent«-Jurorin bekannt ist, wieder eine große Feier ausgerichtet: Zu der Party im Moxy Lower East Side in New York kam Klum so verkleidet, dass sie kaum zu erkennen war – im Wurm-Kostüm. Unter den rötlich-glänzenden geringelten »Haut«-Schichten waren nur kleine Schlitze für Augen und Mund frei. An ihrer Seite: Batgirl und Tochter Leni Klum.